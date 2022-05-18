Садовий прокоментував випадки із захмарною ціною на оренду житла у Львові

У Львові були прикрі випадки із захмарними цінами на оренду квартиру. З такими недобросовісними власниками серйозно борються.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Такі випадки із захмарними цінами на оренду одразу намагаються зробити публічними.

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Серйозне підняття цін на оренду після 24 лютого – це мародерство

На думку Андрія Садового, будь-який кардинальний підйом цін на оренду після 24 лютого – це просто-таки мародерство. У Львові знають про такі випадки і намагаються якнайшвидше зробити їх максимально публічними, щоб інші люди не думали різко "задирати" ціни.

Ми такі кейси робимо максимально публічними. Але ви повинні розуміти, що якийсь 0,1% заради грошей готовий і маму, і тата – все продати. Люди пишуть заяви у правоохоронні органи – і такими недобросовісними орендарями займається поліція та податкова, – заявив Андрій Садовий.

Він додав, що у Львові є багато прикладів цілком добросовісних орендарів. Є сотні випадків, коли власники спеціально знизили ціну. І тисячі – коли люди просто безоплатно приймали переселенців в себе вдома. Кожен допомагає як може.

Навіть деякі готелі у Львові знизили ціну на номери на 30%. Вони працюють фактично на нульову рентабельність, однак допомагають переселенцям пережити весь жах війни.

У Львові будують реабілітаційний центр

Після перемоги України багато людей, які побували на бойових діях, потребуватимуть медичної допомоги. У Львові вже почали будувати спеціальний реабілітаційний центр, який допомагатиме військовим.

Розуміємо, що війна принесе нам біду у вигляді, як мінімум, 50 тисяч людей, які потребуватимуть протезування, імплантації, психологічної реабілітації. Це також буде внесок Львова до перемоги. Ми працюємо разом із західними інституціями. Сьогодні нема часу чекати. Треба робити те, що ти можеш робити, – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова пояснив, чому окупанти так часто атакують Львів та область. Вони хочуть тримати людей в напрузі.

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