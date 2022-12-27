Містобудування без міст: Садовий різко розкритикував скандальний законопроєкт № 5655

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував закон №5655 про містобудування. За його словами, ініціатива має багато прогалин. Там немає жодного запобіжника від тотального знищення історичних архітектурних пам'яток.

Садовий зазначив, що приймати в час війни закон, який розколює суспільство і дестабілізує громади — це справжня трагедія.

До речі Законопроєкт №5655 порушить права землевласників та знищить досягнення децентралізації, – АМУ

Увесь центр Львова є надбанням української архітектури

Міський голова нагадав, що скульптури та історичні пам'ятки у Львові закутані у скловату, спеціальну фольгу та цинк – аби їх не пошкодила війна.

Обкладені мішками з піском, вони є нагадуванням про війну і про те, що в часи збройної агресії ми мусимо зберегти цінну для нас культурну та історичну пам’ять. Уся площа Ринок є історичною пам’яткою. Ба більше, увесь Старий Львів — центр міста є надбанням української архітектури,

– додав Садовий.

Він розповів, що на Різдво відвідував наших захисників на фронті. Деокуповані села та містечка поруч понівечені росіянами. Садовий зауважив, чи можна бути певними, що людська недбалість не приведе до такого ж.

Новий закон ігнорує чинний про охорону культурної спадщини

Садовий наголосив, що в новому законі 5655 про містобудування, який схвалила Верховна Рада, немає жодного запобіжника від тотального знищення історичних архітектурних пам’яток.

Він абсолютно ігнорує чинний Закон про охорону культурної спадщини, ба більше — суперечить йому. Для його авторів місцевої влади не існує,

– зазначив чиновник.

Річ у тім, що містобудування завжди було прерогативою місцевого самоврядування. Садовий пояснює, що будь-яке будівництво не є абстрактним, воно здійснюється у конкретній громаді, у конкретному місці, впливає на певне коло людей та творить соціокультурний простір.

Так, на місцях теж роблять помилки. Однак, за переконанням мера, громада завжди скаже місцевій владі про це. Натомість навряд чи вона поїде з кожною неприйнятною забудовою до столиці.

"Перли" нового закону

Міський голова зазначає, що у містобудівній антиреформі багато "перлів".

Він наводить приклад, що новим законом містам заборонено під час видачі вихідних даних на будівництво отримувати не те, що містобудівний розрахунок, а будь-які графічні матеріали. Це заборонено законодавством. Тобто фактично рішення прийматимуться всліпу: ні мерам, ні громадам не дають навіть права знати, як виглядатиме майбутня забудова.

Крім того, документ мінімізує вплив громад на містобудування. Натомість формується дивний симбіоз, коли частина функцій передається приватним забудовникам, решта — максимально централізується.

Садовий наголосив, що в спільноті місцевого самоврядування є одностайна позиція та категоричне несприйняття цього закону. До моменту його прийняття Асоціація міст України, Спілка архітекторів та мери міст зверталися до Верховної Ради із зауваженнями та пропозиціями з доопрацювання, але це ігнорували.

Це не критика заради критики. До закону 5655 є дуже багато аргументованих, фахових зауважень. А сам він у процесі створення став таким собі юридичним Франкенштейном. Його творці здивували усіх,

– додав посадовець.

Закон розколює суспільство

Також мер передав позицію депутатів, які кажуть про тиск. Садовий припускає, що закон взагалі міг писатись під диктовку будівельних компаній.

Після його прийняття, менше ніж за добу електронна петиція на сайті президента із закликом накласти вето на цей закон набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів. Мер впевнений, якщо би не зупинили голосування, легко набралося б і 100 тисяч підтримки, оскільки рівень несприйняття закону в суспільстві просто неймовірний.

Переконаний, що в час війни проштовхувати закон, який розколює суспільство і протиставляє місцеву владу центральній — це диверсія. Зараз всі ми маємо бути єдині та працювати для однієї мети — перемоги над агресором,

– каже Садовий.

Він підсумував, що в складні для країни воєнні часи місцеве самоврядування стало підтримкою центральній владі, й продовжує залишатися надійним партнером. Однак партнерство — це коли чують усі сторони.

Тому міський голова сподівається, що президент не підпише цей закон, а відправить на публічне обговорення та доопрацювання разом з громадами, експертами, нардепами та представниками ЮНЕСКО.