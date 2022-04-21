Садовий закликав Європарламент долучитись до будівництва реабілітаційного центру у Львові

Мер Львова розповів депутатами Європарламенту про міську ініціативу з будівництва реабілітаційного центру для важкопоранених у війні українців та запропонував долучитись до неї фінансово.

Таку інформацію повідомили на сайті Львівської міської ради. Мер Львова зазначив, що міській громаді потрібна підтримка Євросоюзу в облаштуванні реабілітаційного центру, оскільки жоден день не минає без десятків поранених цивільних та військових.

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Депутат Європарламенту Гі Верхофстадт підкреслив, що Європейський Союз повинен максимально підтримувати Україну, тому що сьогодні тут триває "війна за душу Європи".

Візуалізації реабілітаційного центру / фото Львівської міської ради

Європі залишається одне – надати Україні всю необхідну допомогу – і військову, і фінансову, і політичну. Тому що та війна, яка зараз відбувається в Україні, – це війна за Європу та її душу, за європейські цінності,

– зауважив він.

Гі Верхофстадт розповів, що кожен із представників Європарламенту сьогодні тисне на уряд своєї держави. Адже кожен з них прагне пришвидшення входження України до Євросоюзу, посилення санкцій та припинення будь-якого фінансування режиму путінського Кремля.

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