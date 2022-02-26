Садовий звернувся до усіх мерів демократичних міст світу

Мер Львова Андрій Садовий опублікував звернення до очільників усіх демократичних міст та світової спільноти загалом. Він розповів, як ті можуть допомогти Україні.

Багаторічний очільник Львова Андрій Садовий опублікував звернення до іноземних колег, у якому розповів, як вони можуть підтримати нашу державу.

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Кожен день боротьби Збройних Сил України проти армії агресора – це день боротьби за світову демократію, – саме з таких слів розпочав звернення керманич Львова.

Садовий попросив колег проводити масові демонстрації проти російської агресії у містах та населених пунктах.

Він також закликав бойкотувати товари російських виробників, адже гроші з них йдуть на підтримку армії окупанта.

Це ракети, які обстрілюють дитячі садочки, школи та лікарні. Це патрони, які вбивають наших громадян, – додав Андрій Іванович.

Наостанок мер Львова нагадав про важливість повномасштабної ізоляції Росії в усіх сферах, адже зараз це головна зброя світу. Росіяни "мають відповісти за пекло, яке влаштовують для українських родин".

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