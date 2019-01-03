Садовий про боротьбу з корупцією, кадрові призначення та об'днання з Гриценком

Про те, як боротиметься з корупцією, кого назначить на головні посади в країні – у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Про політичну кар'єру у Львові

– Дуже відповідально 13 років працювати міським головою, мене обирали три рази мером. Для людини, яка народилася у Львові, нічого приємнішого бути не може. Але я віддав себе місту й хочу віддати себе країні.

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Про об'єднання з іншими кандидатами

– Ми з Анатолієм Гриценком, з "Демократичним Альянсом", з "Силою людей", зі Святославом Вакарчуком будемо робити все можливе, щоб мати велике об’єднання на парламентських виборах. Нам потрібна перемога та більшість. Президент повинен опиратися на демократичний парламент, бо саме він формує уряд. Тому об’єднання в парламенті буде однозначно.

Про кадрові призначення

– Необхідні моральні та чесні люди. Відтак "Самопоміч" має великий ресурс серед теперішніх депутатів Верховної Ради на посади міністрів. Олег Березюк, Єгор Соболєв, автор усього антикорупційного законодавства. Це Іван Мірошніченко, це Тетяна Острікова. Медицина – Ірина Сисоєнко. На кожен напрямок є фахівці.

Про боротьбу з корупцією

– Кожен суддя чи посадовець повинен довести, чи він легально добув те чи інше майно. Якщо він цього не може зробити, то це майно можна конфіскувати. Ми пропонуємо 25% коштів, які будуть конфісковані, витрачати на освіту, медицину та на все, що потрібно людям, щоб для них було вигідно боротися з корупцією.

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Про внутрішні зміни в Україні

– Я хочу, щоб український паспорт мав повагу у всьому світі, щоб ми, маючи власний потенціал та класних людей, були крутою і сильною державною, а не найбіднішою і найкорумпованішою країною Європи.