Садовий закликав владу дозволити роботу продуктових ринків

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся з проханням до прем’єра Дениса Шмигаля та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні.

Садовий зазначив на своїй фейсбук-сторінці, що розуміє ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу обмаль. З іншого боку є покупець, який купує дорожчі закордонні товари, не маючи права вибору.

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При цьому епідеміологи кажуть, що на відкритому повітрі вірус поширюється значно слабше, зауважив мер Львова. Але, за його словами, все це розуміння не має жодного значення, поки робота ринків заборонена на державному рівні. Таке рішення ухвалила державна комісія з надзвичайних ситуацій.

Садовий наголосив, що кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати.

У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш – закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного – двох порушників страждали мільйони людей,

– наголосив мер міста.

Зауважимо, що постанову з рекомендаціями про заборону роботи ринків під час карантину 16 квітня підписав Віктор Ляшко.

Додамо, що станом на ранок 27 квітня у Львові та області кількість хворих на коронавірус становить 358. З них 57 одужали та 12 померли.



Що дозволено в Україні під час карантину після його продовження до 11 травня / Інфографіка 24 каналу