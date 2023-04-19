Чорноморський флот уже не той: Сальдо вигадує виправдання крадіжок човнів у цивільних

Колаборант та гауляйтер окупованої частини Херсонщини Владімір Сальдо вирішив виправдатися за конфіскацію в цивільних їхніх човнів. Зрадник обіцяє все повернути, а таку крадіжку пояснює необхідністю.

Заяву гауляйтера активно цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Вочевидь, цього разу до "жесту доброї волі" окупанти підходять ґрунтовніше, щоб не доводилося втікати на надувних човнах.

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Окупанти вкрали близько 30 човнів

Владімір Сальдо заявив, що окупанти поцупили в цивільних мешканців тимчасово окупованої території Херсонської області близько 30 моторних човнів. Крадіжку колаборант виправдовує тим, що "триває воєнний стан" і загарбники буцімто мають право конфісковувати в українців необхідні їх речі.

Зрадник запевняє, що ті, в кого вкрали човни, буцімто отримають компенсацію, а викрадені судна нібито мають посилювати російську армію. Та тільки от варто пригадати, як росіяни крали човни і на правобережжі восени минулого року, щоб було на чім втікати через Дніпро. У хід йшли й надувні судна й інші плавзасоби. Тому будемо сподіватися, що цим "посиленням" загарбники готуються втікати.

Росії не допоможе чорноморський флот

Війна Росії проти України показала усю слабкість так званого чорноморського флоту окупантів. Наші воїни рік тому знищили флагман флоту крейсер "Москва" – 2 ракети "Нептун" перетворили його у підводний корабель. Крім того, після вибухів у місцях базування кораблів, наприклад у бухті в Севастополі, окупанти бояться утримувати кораблі на постійному місті базування.

Тому тепер чорноморський флот можна вважати тільки що флотилією – без флагмана і без місця базування на флот це не дуже подібно.