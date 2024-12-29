"Я забираю з собою легітимність": Зурабішвілі заявила, що покине посаду президента Грузії

У Тбілісі біля резиденції Орбеліані зібралися громадяни, до яких звернулася Саломе Зурабішвілі. Також об 11:00 в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу". Варто зазначити, що раніше Зурабішвілі заявляла, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальше обрання Кавелашвілі.

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Саломе Зурабішвілі звернулася до громадян

Повноваження Саломе Зурабішвілі офіційно закінчуються 29 грудня після інавгурації Михеїла Кавелашвілі. Церемонія розпочалася об 11:00 у будівлі парламенту Грузії.

Під час виступу перед громадянами Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац.

Я йду звідси і забираю з собою легітимність,

– сказала вона громадянам, які зібралися біля резиденції Орбеліані.

За її словами, інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі – "пародія". Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму.

Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни. Варто зазначити, що Кавелашвілі обрала Виборча колегія, що складається з депутатів від "Грузинської мрії", районних сакребуло (муніципальних органів влади) та Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні).

Грузини зібралися біля резиденції Орбеліані: дивіться відео

Тим часом у будівлі парламенту Грузії Михеїл Кавелашвілі склав присягу.

Я, Президент Грузії, перед Богом і народом клянуся, що захищатиму Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконувати обов'язки Президента, піклуватися про безпеку та добробут громадян моєї країни, про відродження та могутність мого народу та Вітчизни,

– сказав він.

Церемонія інавгурації Кавелашвілі закінчилася близько 11:27 за місцевим часом.