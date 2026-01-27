Віцепрем’єр Італії звинуватив Зеленського у відмові від миру: як відреагували в МЗС

Італійський віцепрем’єр Маттео Сальвіні закликав президента України Володимира Зеленського негайно підписати мирну угоду з Росією. Його слова викликали різку реакцію українського МЗС, яке назвало такі заяви неприйнятними.

У відповідь дипломати порадили Сальвіні звертатися до Путіна, якщо він справді прагне миру. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Яку заяву зробив італійський політик?

Італійський віцепрем’єр-міністр Маттео Сальвіні у публічному дописі в соцмережі закликав Володимира Зеленського якомога швидше підписати мирну угоду з Росією.

Політик цинічно заявив, що Україна нібито втрачає людей, авторитет та гідність. Сальвіні також критикував українського лідера за "нахабність" у скаргах на недостатню допомогу Заходу.

"Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши МИРНУ угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", – сказав віцепрем'єр-міністр Італії.

"Не до нас, а до Путіна": якою була відповідь МЗС України?

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий категорично відреагував на заяву Сальвіні, наголосивши, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні, а не через примус до угоди.

Тихий нагадав історію: тисячі українців боролися під Монте-Кассіно у Другій світовій війні, "не обираючи між поразкою та розгромом", і сьогодні їхня боротьба має таке ж значення.

У відповідь від МЗС порадили Сальвіні, якщо він справді прагне миру, звертатися не до України, що захищається від агресії, а безпосередньо до президента Росії, який розв’язав війну.

"Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що доля миру в Європі вирішиться на полі бою в Україні. Якщо віцепрем'єр-міністр стурбований мирною угодою, радимо йому звертатися не до Президента України – країни, яка захищається від агресії, – а до Путіна, який розв'язав цю війну", – сказав Тихий.

