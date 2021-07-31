Сам запросив на день народження і вдарив, – Милованов прокоментував бійку з Данилюком

Тимофій Милованов прокоментував бійку з Олександром Данилюком на святкуванні дня народження. За словами міністра, так політик відреагував на те, що його виключили з конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки.

Запросив на день народження, щоб побити

Милованов наголосив, що Данилюк сам запросив його на святкування свого дня народження. Для підтвердження міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства навіть додав скриншоти листування.

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За словами Милованова, колишній секретар РНБО Данилюк обурювався, що його виключили з конкурсу, бо на комісію нібито тиснули. Себе ж він буцімто називав реформатором.

А насправді тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопнік. Так робили в 90-х. Били чиновників, коли вони схвалювали "не ті" рішення,

– сказав міністр.

Він наголосив, що багато кандидатів, яких виключили з конкурсу, намагаються дискредитувати відбір, щоб відтермінувати запуск нової служби. Данилюк буцімто казав, що використає для цього "недоброчесних правоохоронців".

"Ні я, ні інші члени комісії не будуть піддаватись цьому тиску і не будуть порушувати закон", – запевнив Милованов.

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