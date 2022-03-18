Сама Росія кидає на фронт строковиків: спростування фейку, що ЗСУ кидають у бій непідготовлених

Росія поширила фейк про те, що нібито ЗСУ кидають в бій непідготовлених воїнів. Проте насправді так чинить сама Росія.

Відповідні дані розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. Це трапилось під час чергового брифінгу ввечері 18 березня – на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте ООН не виключає, що фейки про "біолабораторії" – підготовка до застосування хімічної зброї

Росія поширює черговий фейк про ЗСУ

Російська пропаганда поширила інформацію про те, що нібито Збройні Сили України кидають в бій непідготовлених воїнів. Ця інформація поширюється через коментарі в соціальних мережах,

– розповів Лещенко.

Він пояснив, що інформацію окупанти також поширюють через різноманітні чати, а також через коментарі в соціальних мережах.

Ба більше, Сергій Лещенко виокремив основні ознаки цього фейку:

емоційність викладу;

неможливість ідентифікувати автора тексту;

підкреслена "українськість";

застосування різних штампів у вигляді "обіцяли підготовку й відправили копати окопи", "не стріляли взагалі" і так далі.

Натомість у Генштабі ЗСУ повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності та вкидується з єдиною метою – віддзеркалювати ті факти, які були викриті в ході війни. Зокрема, що сама Росія кидає на фронт строковиків, які потім стають нашими полоненими.

Брифінг Лещенка за 18 березня – дивіться відео