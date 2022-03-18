Сама Росія кидає на фронт строковиків: спростування фейку, що ЗСУ кидають у бій непідготовлених
Росія поширила фейк про те, що нібито ЗСУ кидають в бій непідготовлених воїнів. Проте насправді так чинить сама Росія.
Відповідні дані розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. Це трапилось під час чергового брифінгу ввечері 18 березня – на 23 день війни, яку Росія почала проти України.
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Росія поширює черговий фейк про ЗСУ
Російська пропаганда поширила інформацію про те, що нібито Збройні Сили України кидають в бій непідготовлених воїнів. Ця інформація поширюється через коментарі в соціальних мережах,
– розповів Лещенко.
Він пояснив, що інформацію окупанти також поширюють через різноманітні чати, а також через коментарі в соціальних мережах.
Ба більше, Сергій Лещенко виокремив основні ознаки цього фейку:
- емоційність викладу;
- неможливість ідентифікувати автора тексту;
- підкреслена "українськість";
- застосування різних штампів у вигляді "обіцяли підготовку й відправили копати окопи", "не стріляли взагалі" і так далі.
Натомість у Генштабі ЗСУ повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності та вкидується з єдиною метою – віддзеркалювати ті факти, які були викриті в ході війни. Зокрема, що сама Росія кидає на фронт строковиків, які потім стають нашими полоненими.
Брифінг Лещенка за 18 березня – дивіться відео