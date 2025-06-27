Цинічний удар Росії по Самару: кількість жертв зростає, багато постраждалих

Вдень 27 червня Росія атакувала місто Самар, що на Дніпропетровщині. На жаль, відомо вже відомо про загиблих та більше десятка постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про загиблих та постраждалих

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки у п'ятницю, 27 червня, станом на 13:07 відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих. Інформація уточнюється.

Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. На місці удару пожежа. Повітряні сили повідомляли про повітряну ціль на регіон.