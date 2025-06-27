27 червня, 13:10
Цинічний удар Росії по Самару: кількість жертв зростає, багато постраждалих
Основні тези
- 27 червня Росія атакувала місто Самар на Дніпропетровщині, що призвело до щонайменше 4 загиблих та 17 постраждалих.
- Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки атаки, інформація уточнюється, вибухи були чутні в регіоні.
Вдень 27 червня Росія атакувала місто Самар, що на Дніпропетровщині. На жаль, відомо вже відомо про загиблих та більше десятка постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про загиблих та постраждалих
За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки у п'ятницю, 27 червня, станом на 13:07 відомо про 4 загиблих та 17 постраждалих. Інформація уточнюється.
Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. На місці удару пожежа. Повітряні сили повідомляли про повітряну ціль на регіон.