У Самару на Дніпропетровщині лунають вибухи: місто атакують "Шахеди"
- Російська армія запустила дрони по Дніпропетровській області, атакуючи місто Самар 13 липня.
- Повітряні Сили ЗСУ повідомили про наближення ворожих дронів, жителів закликають перейти до укриттів.
Удень 13 липня російська армія запустила дрони по Дніпропетровській області. Під атаку потрапило місто Самар.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Яка причина вибуху в місті Самар?
Близько 11:07 13 липня у місті Самар було гучно. Ймовірно, звуки вибухів жителі чули через роботу протиповітряної оборони по російському БпЛА.
Про те, що до міста наближаються ворожі дрони, у Повітряних Силах ЗСУ повідомили о 10:58. Відомо, що БпЛА був не один. За даними моніторингових каналів, до Самару ще підлітають дрони з північного заходу. Місцевих жителів закликають перейти до укриттів.
Загалом російські БпЛА рухаються зранку до Дніпровського, Самарського та Павлоградського районів. Військові поки що не уточнили, якого типу є ці дрони, які запустили окупанти. Чи є влучання або наслідки застосування БпЛА – також невідомо.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, за добу 12 та в ніч проти 13 липня українська ППО знищила 20 російських дронів із 60. Лише частина з цього озброєння долетіла до цілей, решта були знешкоджені або подавлені за допомогою РЕБ.