У Самару на Дніпропетровщині лунають вибухи: місто атакують "Шахеди"

Удень 13 липня російська армія запустила дрони по Дніпропетровській області. Під атаку потрапило місто Самар.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Яка причина вибуху в місті Самар?

Близько 11:07 13 липня у місті Самар було гучно. Ймовірно, звуки вибухів жителі чули через роботу протиповітряної оборони по російському БпЛА.

Про те, що до міста наближаються ворожі дрони, у Повітряних Силах ЗСУ повідомили о 10:58. Відомо, що БпЛА був не один. За даними моніторингових каналів, до Самару ще підлітають дрони з північного заходу. Місцевих жителів закликають перейти до укриттів.

Загалом російські БпЛА рухаються зранку до Дніпровського, Самарського та Павлоградського районів. Військові поки що не уточнили, якого типу є ці дрони, які запустили окупанти. Чи є влучання або наслідки застосування БпЛА – також невідомо.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, за добу 12 та в ніч проти 13 липня українська ППО знищила 20 російських дронів із 60. Лише частина з цього озброєння долетіла до цілей, решта були знешкоджені або подавлені за допомогою РЕБ.