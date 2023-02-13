Куди там Заходу: у Самарській області – епідемія педикульозу

У Самарській області збільшилась кількість людей, які хворіють на педикульоз. Зазначається, від минулого року лікарі фіксують збільшення захворювань у два рази.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на статистику Самарастат.

Дивіться також Параноя посилюється: Путін пересів на бронепоїзд замість звичайного – ЗМІ

Зазначається, від минулого року лікарі фіксують збільшення захворювань у 2 рази.

Педикульоз або завошивленість – це паразитування на людині комах вошей, що супроводжується свербежем і може призводити до специфічних захворювань шкіри.

Окрім безпосереднього паразитизму, платтяні воші здатні переносити епідемічний висипний тиф, епідемічний (або вошивий) поворотний тиф, волинську гарячку.

Педикульоз має такі прояви:

свербіж шкіри в місці укусу воші

дрібні сірувато-блакитні плями на шкірі

наявність гнид у волоссі

Мешканців Самари атакують воші

У грудні 2022 року педикульоз вперше виявили у 52 мешканців області. У той час, як за той же період 2021 року воші були виявлені у 25 самарців.

У навчальному центрі Міноборони Росії в Єлані стався спалах педикульозу серед мобілізованих. Все через те, що їм не вистачає місць для миття. Мобілізовані скаржалися, що їх без підготовки кинули на забій у війні в Україні. Спочатку вони дійшли до кордону селища Мілове на Луганщині.

Мовляв, там просили командирів повернути їх додому – на територію частини. Втім, солдатам відмовили. Їх повернули назад на фронт через Валуйки. Наразі вони перебувають на території військової комендатури на Луганщині.