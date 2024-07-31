У Самборі попрощались із 17-річним курсантом, який загинув під час навчального польоту

У Самборі, що на Львівщині, 31 липня попрощались із 17-річним курсантом Харківського університету Повітряних Сил імені Кожедуба. Він загинув під час навчального польоту на літаку К-10 Swift.

Курсанта першого курсу Юрій Капустенський трагічно загинув 27 липня. Наразі причини катастрофи встановлюються.

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На Львівщині попрощались із загиблим курсантом

В Самбірській міській раді повідомили, що прощання відбулося у залі органної та камерної музики. Юнака востаннє провели вулицями його рідного міста до місця останнього спочинку.

Надто коротке життя відміряла доля Юрію. Він навіть не встиг відзначити своє повноліття,

– написали в міській раді.

Попрощатись з хлопцем прийшли родичі, однокласники, однокурсники, друзі та містяни. У хлопця залишилися батьки, двоє сестер, бабусі та дідусі.

У школі на уроках він робив літаки з лінійок та шкільного приладдя. Казав, що обов'язково буде літати,

– згадували про Юрія його однокласники.

Поховали молодого пілота з усіма військовими почестями на Меморіалі Героям України.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять!