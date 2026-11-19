Президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Під час зустрічі світових лідерів його помітили із заплющеними очима та опущеною головою.

Відео швидко поширилося в соціальних мережах і викликало хвилю реакцій.

Що відомо про відео з Трампом?

Інцидент стався під час засідання лідерів АТЕС у четвер, 19 листопада. У цей момент президент Китаю Сі Цзіньпін виступав із промовою про перспективи розвитку Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Камери зафіксували Трампа, який сидів із трохи опущеною головою та заплющеними очима. Поруч із ним були мікрофон і документи зустрічі. Кадри транслювали наживо, тому їх швидко помітили журналісти та користувачі соцмереж.

На нього також відреагувала пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. У дописі в соцмережі X представники Ньюсома написали: "Світ сміється з нього".

Водночас достеменно невідомо, чи справді американський президент заснув. Короткий відеофрагмент не дає змоги однозначно це підтвердити. На інших записах із саміту Трамп спілкувався та коментував різні питання.

Це не перший випадок, коли Трампа помічають із заплющеними очима під час офіційних заходів. Зокрема, у листопаді 2025 року в мережі поширили фото президента США, на якому він нібито дрімав під час брифінгу в Білому домі. Тоді адміністрація Трампа заперечила, що він засинав.