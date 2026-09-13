Їм було б легше, аби Росії не було: чим завершився саміт БРІКС

Саміт БРІКС, який проходив в Індії, куди прибув Путін, добіг кінця, але його підсумки виявилися зовсім не такими сприятливими для Кремля, як це намагається подати російська пропаганда. Дії російського диктатора викликають дедалі більше роздратування навіть серед потенційних союзників.

Країни Глобального Півдня все більше втомлюються від деструктивних кроків Путіна. Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом зазначив, що лідерам багатьох держав було б легше жити без Росії.

Що означає поїздка Путіна на саміт БРІКС

Поїздка на саміт БРІКС стала для диктатора лише спробою продемонструвати нібито відсутність міжнародної ізоляції та вийти у зовнішньополітичний простір. Більшість учасників об'єднання давно орієнтуються на значно сильніших економічних гравців – США та Євросоюз.

Позиція Росії та Ірану дуже вибивається і контрастує взагалі з тим, що відбувається в БРІКС. Для Путіна це просто певна прогулянка, можливість провітритися, показати, що він виїзний і не в такій ізоляції, як раніше. Але всі чудово знають, що Росія вже давно не та,

– зауважив Буряченко.

Країни Глобального Півдня дратуються через поведінку Росії

Війна проти України нищить Чорноморську логістику, а ескалація на Близькому Сході та загрози з боку Північної Кореї створюють суцільну нестабільність для всього світу. Це викликає величезну концентрацію негативу до Путіна з боку ключових регіональних лідерів, зокрема Індії.

Те, що робить Путін в усьому світі, зараз дуже дратує насамперед країни Глобального Півдня. Мені видається, що вони краще б хотіли, щоб Росії взагалі ніколи не існувало на планеті Земля. Тоді їм було б набагато легше жити й навіть, якщо є бажання, протистояти США,

– вважає Буряченко.

До слова, у підсумковій декларації саміту зазначено про необхідність терпимості й припинення першочергово війни на Близькому Сході, яку сьогодні Путін, постачаючи Ірану зброю, підтримує.

Детальніше про саміт БРІКС в Індії: дивіться відео