Росія втрачає вплив: у Зеленського пояснили, чому Сі Цзіньпін їде на саміт БРІКС

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає саміт БРІКС, який пройде у російській Казані. Напередодні Владімір Путін сказав, що у Росії з Китаєм "дуже довірливі стосунки".

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що насправді все зовсім не так, як говорить російський диктатор. Китай лише використовує Росію, а насправді хоче будувати стосунки з розвиненими країнами.

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"Немає ніяких близьких стосунків між Росією і Китаєм, бо це країни зовсім іншого рівня. Китай дійсно претендує на глобальне лідерство й зацікавлений у максимально відвертих стосунках зі Сполученими Штатами", – розповів Михайло Подоляк.

Чому Сі Цзіньпін все-таки їде до Росії

Для КНР важливий доступ до технологій, фінансових ринків і до глобального лідерства. Тому сьогодні Росія нічого суттєвого країні не надає, хіба що можливість заробляти на російській сировині.

У тому, що візит до Казані все-таки відбудеться, немає нічого дивного. Адже календар зустрічей міг створюватися ще задовго до початку війни в Україні. Ба більше, треба враховувати, що світ переформатовується. Багато країн шукають для себе економічні, фінансові альянси.

Так БРІКС став альтернативою для країн азійського регіону, латиноамериканського, Близького Сходу. Вони вважають, що зможуть конкурувати, не відставати в технологічному розвитку від ключових технологічних центрів.

Тому багато держав зацікавлені у проєкті БРІКС, але тільки під головуванням Китаю. А загалом лідерами цього альянсу є зовсім не Росія, а КНР, Бразилія, Індія, Саудівська Аравія.

Поступово Росія втрачає вплив і в ШОС, і в БРІКС, але з погляду календарних можливостей такі зустрічі відбуваються. Країна-агресорка намагається втриматись на лідерських позиціях, але їй це не вдасться,

– наголосив радник голови ОПУ.

Будувати партнерство з Владіміром Путіним ніхто не хоче. Але інша справа – заробляти на Росії, реалізовуючи національні інтереси.