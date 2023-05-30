ПАР надала імунітет учасникам саміту, на який може приїхати диктатор Путін

Південно-Африканська республіка надала дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей, які представляють країни БРІКС. На саміт може приїхати й російський диктатор Володимир Путін.

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Китай, ПАР та Індія, у Кейптауні 1 – 2 червня. Він також діятиме на саміті глав держав БРІКС, який запланований на 22 – 24 серпня.

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В уряді ПАР запевнили, що це звичайна практика.

Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції приймаючої країни на час проведення конференції,

– зазначили там.

Що важливо розуміти у цьому контексті

ПАР запросила російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС у серпні.

Водночас 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт за підозрою в депортації українських дітей до РФ і в скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Важливо! У МЗС країни уточнили, що ці імунітети не скасовують будь-який ордер, який міг бути виданий будь-яким міжнародним судом щодо будь-якого учасника конференції.