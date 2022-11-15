Кульмінація саміту G20 визначить її подальшу долю

Публічною кульмінацією саміту G20 має стати резолюція. Особливість цього року – війна. Зважаючи на те, що пишуть західні медіа, наприклад Bloomberg, боротьба йде за кожне слово.

Чи назвуть війну війною

В уявленні більшості країн двадцятки вираз "війна Росії в Україні" або "російська війна в Україні" виглядають коректно і відповідають фактичному стану речей.

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Звичайно, Російська Федерація проти. Вони б, звичайно, мріяли б, щоб усі називали війну "спеціальною військовою операцією", але, як відомо, дурень думкою багатіє.

Компромісним варіантом може стати "війна в Україні", без прив'язки до Росії. Хз. Як на мене, ніякий це не вихід, навіть з огляду на те, що й так усім усе зрозуміло.

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Історична "бомба"

Через десятиліття відсутність цього слова призводитиме до непорозуміння, вільних трактувань і непотрібних роздумів на пустому місці.

Подивимося, що зрештою вийде. Імовірно, що жодної резолюції не буде. І тоді це буде перший випадок в історії G20, і тоді спокійно можна буде говорити про G19+1, а ще краще просто про G19.

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