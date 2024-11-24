Друзі із "Великої сімки" просто "проковтнули" те, що їм поклали на стіл, – посол про саміт G20

Бразилія головує у "Групі Двадцяти" і приймала цьогоріч відповідний саміт. Посол України Андрій Мельник прокоментував підсумкову декларацію саміту G20.

Дипломат відзначив "регрес і відкат" у цьогорічній спільній заяві саміту. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо "Свобода", повідомляє 24 Канал.

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Підсумки саміту G20

За словами Мельника, Бразилія з початку свого головування намагалася "винести за дужки" український порядок денний.

"Як ви розумієте, сили наші тут стосовно не лише Бразилії, але й інших держав Глобального Півдня нерівні. Тому ми відверто сподівалися на те, що наші друзі не лише з "Великої сімки", але й інші західні країни… допоможуть переконати президента (Бразилії – 24 Канал) Лулу змінити цей підхід. Але якщо відверто (і це підтвердили мої розмови якраз днями в Ріо-де-Жанейро)… то за нас, на жаль… ніхто особливо не боровся", – зазначив дипломат.

Коментуючи підсумкову декларацію саміту G20, що не містить прямого засудження російського вторгнення, посол України в Бразилії зазначив, що якщо порівняти цю декларацію з тою, що була минулого року в Нью-Делі, то тут помітний значний регрес і відкат. І ця тенденція, за його словами, є вельми тривожною.

"Йдеться не лише про Україну. Йдеться тут про саме конкуренцію цих нових держав, які (я маю на увазі Глобальний Південь, зокрема Бразилія, яка себе бачить одним із лідерів цього руху) кинули справжній виклик західному світу. Ці держави, які набувають вагу насамперед економічну, але, як ми бачимо зараз, і геополітичну, створюють паралельний світ, паралельну реальність до того, що ми знаємо. І в цьому – найбільший виклик", – сказав він.

Мельник зазначив, що йому прикро, що партнери на Заході – "Велика сімка" – цього, які він зазначив, або не бачать (але він вважає, вони це чудово бачать), або не хочуть визнавати.

"Бо, щоб це визнати, потрібно змінювати повністю підходи. Ми цього не побачили в Ріо. Знову ж таки: для нас це великий удар. Без жодного перебільшення", – зауважив він.

Ті, хто там мав застереження, якісь наші друзі, окремі, скажімо так, друзі із "Великої сімки" просто "проковтнули" те, що їм поклали на стіл. Я був там – спілкувався, зокрема, з журналістами, які мали доступ і розповідали, як усе там відбувається – за кулісами. Вони самі не знали, що сказати,

– додав Мельник.

Андрій Мельник про саміт G20: дивіться відео