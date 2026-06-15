У Франції розпочався саміт G7: головне про подію, заяви лідерів

Впродовж 15 – 17 червня в Евіан-ле-Бен, що у Франції триватиме саміт "Групи семи". Лідери мають намір обговорити ситуацію на Близькому Сході, війну в Україні, штучний інтелект та посилення тиску на Китай.

Головну інформацію про подію та важливі заяви лідерів зібрав 24 Канал.

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G7 об'єднує сім країн – Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Велику Британію, Сполучені Штати, а також Європейський Союз. Зауважимо, що цьогоріч ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Дещо раніше стало відомо, що Трамп та Зеленський візьмуть участь у робочій сесії "Групи семи" та можуть зустрітися у кулуарах, однак особисте спілкування не заплановане. Президент України також заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту.

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