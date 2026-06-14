Україна їде на G7 з новими козирями: що Київ хоче отримати від Трампа

Україна прибуває на саміт G7 у Франції з більш впевненими позиціями, ніж ще кілька місяців тому. У Києві сподіваються, що зможуть переконати президента США Дональда Трампа активніше долучитися до підтримки.

Про це повідомляє Politico.

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Які козирі має Україна?

Українська влада вважає, що нинішня ситуація створює рідкісне вікно можливостей для зміцнення міжнародної підтримки. У виданні зазначають, що сили України досягли помітних успіхів завдяки розвитку безпілотних технологій, стабілізації ситуації на фронті та розширенню співпраці з європейськими партнерами.

Журналісти наголошують, що вперше з 2023 року Україна повернула більше територій, ніж втратила. Це дозволило Києву отримати додатковий час для підготовки до можливих майбутніх наступальних дій Росії та посилити свої переговорні позиції.

Це може створити для союзників рідкісну можливість на майбутньому саміті G7 переконати Трампа, що він має приділити більше уваги війні та підштовхнути партнерів до закриття критичних прогалин – від протиповітряної оборони до далекобійного озброєння – ще до початку наступного російського наступу,

– зазначають експерти.

Президент Володимир Зеленський паралельно активізує дипломатичну роботу зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, намагаючись зміцнити підтримку України та створити додатковий тиск на Кремль.

Ще одним важливим аргументом Києва на саміті стане розвиток оборонної промисловості та виробництва безпілотників.

Україна вже уклала масштабні угоди з низкою партнерів щодо спільного виробництва дронів. Зокрема, британські компанії мають поставити цього року 120 тисяч безпілотників у межах підписаних контрактів.

Крім того, у травні було укладено аналогічну угоду з Канадою, а німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочав реалізацію спільних проєктів з українськими підприємствами у сферах виробництва ракетного озброєння та бронетехніки.

Саме ці досягнення Київ планує використати як доказ того, що інвестиції партнерів у підтримку України дають конкретний результат і можуть посилити безпеку всієї Європи.

Які три ключові прохання Україна та Європа готують для Трампа?

Київ і європейські союзники мають намір переконати президента США у трьох стратегічно важливих питаннях.

Перше стосується продовження військової підтримки України. Йдеться про необхідність надання додаткового озброєння та ліквідації критичних прогалин у військових спроможностях України до можливого нового наступу Росії.

Однією з найгостріших проблем залишається забезпечення української протиповітряної оборони. За словами Володимира Зеленського, Україна щомісяця використовує від 60 до 70 ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Це перевищує темпи виробництва американської оборонної промисловості.

На цьому тлі Київ просить Вашингтон дозволити виробництво ракет для Patriot на території України. Також українська влада звернулася до Німеччини з проханням передати додаткові ракети зі своїх запасів із подальшим відшкодуванням коштом майбутнього українського виробництва.

"Зеленський чітко заявив, що йому потрібно більше ракет", – сказав представник Білого дому.

Друге питання пов'язане з фінансуванням. Попри те, що Європейський Союз уже забезпечив фінансові потреби України на найближчий період завдяки кредитній програмі на 90 мільярдів євро, Київ прагне отримати щонайменше ще 20 мільярдів євро для зміцнення своїх позицій на полі бою.

Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування,

– заявив високопоставлений представник українського оборонного відомства.

Третє прохання стосується посилення санкційного тиску на Москву. Україна та європейські партнери прагнуть отримати підтримку США щодо нових економічних обмежень проти Росії, зокрема у сфері нафтового експорту.

Чи відбудеться окрема зустріч Зеленського і Трампа?

Однією з головних інтриг саміту залишається можливість двосторонньої зустрічі між президентами України та США.

Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони домовилися про особисту зустріч на полях саміту G7.

За словами глави держави, розмова була змістовною та охоплювала низку ключових питань. Однією з центральних тем стала війна Росії проти України та можливі кроки для її завершення.

Очікується, що зустріч лідерів стане однією з ключових подій саміту G7.