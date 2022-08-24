Зеленський запропонував провести у Києві Саміт майбутнього під егідою ООН

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою ООН,

В Україні вирішується, чи буде майбутнє узагалі

Про це він заявив виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні, наголосивши, що було б символічно провести цей саміт в Україні, "де зараз вирішується, чи буде майбутнє взагалі".

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Генсек ООН Антоніо Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції. Це те, що демонструє Росія,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент переконаний у тому, що таким чином разом світ зможе збудувати спільне майбутнє.

Щодо того, що наразі в Україні вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Президент наголосив, що це питання зокрема вирішується і на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму".

"Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.

Світ на межі радіаційної катастрофи

У своєму виступі президент також нагадав, що "росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи. Запорізьку АЕС перетворено на зону бойових дій. Це факт". Тож росія повинна повністю вивести свої війська з території ЗАЕС.

Зеленський також зазначив, що блокада морських портів України дестабілізувала продовольчі ринки, що посилилося найбільш широкомасштабною посухою в Європі.

Нам доводиться боротися, щоб урятувати десятки мільйонів від голоду, який спричинила агресія однієї країни,

– додав Зеленський.

Крім того, зазначив президент, Росія хоче позбавити доступ мільйонів людей до енергії.

"І це робить член Ради Безпеки ООН, який ще користується своїм правом вето", – зазначив він.

Якщо Росію не зупинити перемогою України, усі ці вбивці можуть прийти до інших країн – Європи, Азії, Латинської Америки,

– наголосив президент.

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