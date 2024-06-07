Макрон підтвердив участь у Саміті миру і заявив про візит до України

Президент Франції підтвердив свою участь у Саміті миру, який пройде у Швейцарії 15 – 16 червня. Окрім того, що приїде в Україну.

Про це Еммануель Макрон заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Макрон буде на Саміті миру та відвідає Україну

Французький лідер підивердив, що буде у Швейцарії. Окрім того, відвідає Україну.

Буду у Швейцарії. Я приїду в Україну. І я вважаю, що Саміт, який пройде у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир,

– заявив Еммануель Макрон.

Також висловив сподівавання, що участь буде якомога ширшою. Окрім того, що вдасться погодити, які саме можуть бути підвалини цього довгострокового миру щодо питання довгострокової безпеки, продовольчої, ядерної.

"Щоб ми змогли визначити цей процес у часі, чітко позначити подальші етапи, подальші дії. Ось такі мої очікування", – сказав президент Франції.

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Скільки країн підтвердили участь у Саміті миру