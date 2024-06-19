До фінального комюніке Саміту миру приєдналась нова держава

У Швейцарії 15 – 16 червня пройшов Глобальний саміт миру. За його підсумками спільне комюніке підписали 78 країн. Втім, навіть після закінчення Саміту резолюція відкрита і до неї можуть приєднатися й інші держави, як це й зробила Антигуа і Барбуда.

Ця країна не брала участі у Саміті. Втім, за результатами зустрічі її делегації з українською, відтепер вона залучена до процесу боротьби за мир.

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Малі острівні держави відчувають вплив російської агресії на собі

Надзвичайний і Повноважний Посол Ігор Жовква розповів, що 27 – 30 травня він взяв участь у Четвертій Міжнародній конференції малих острівних держав, що розвиваються, в Антигуа.

"На полях конференції, серед іншого, зустрівся з Генерал-губернатором Антигуа і Барбуди Родні Вільямсом, Прем'єр-міністром цієї країни Гастоном Брауном та Міністром закордонних справ Антигуа і Барбуди Еверлі Раулем Гріном", – додав Жовква.

Він розповів, що до боротьби проти російської агресії Україна залучає й інші малі острівні держави, зокрема, посол провів зустрічі з представниками Палау та Суринаму. До слова, саме тоді вони ухвалили рішення взяти особисту участь у Саміті миру у Швейцарії. На Саміті ці країни також приєдналися до його фінального комюніке.

Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їх участь в імплементації нашої Формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки. Продовжуємо працювати над ще більшим їх залученням до спільної роботи,

– написав Жовква.