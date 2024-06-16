"Це крок до перемоги": на Саміт миру прибув Сергій Гайдаржі, що втратив у Одесі дружину та сина

Сергій Гайдаржі, баптист, який втратив дружину та дитину внаслідок російського обстрілу Одеси, також прибув на саміт миру у Швейцарії. 16 червня відбувається другий день зустрічі.

Сергій Гайдаржі також поговорив із журналістами на полях саміту миру у Швейцарії. Він наголосив на тому, що поки учасники перебувають у такому гарному місті в Україні літають ракети.

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Важливо щось робити для перемоги

Гайдаржі також пригадав, що у Біблії написано: коня готують на день битви, але перемога Господа. За його словами, тому важливо, щоб ми щось робили.

Цей саміт – один із кроків, маленьких кроків до перемоги. Я нещодавно думав: якщо не перемога, то що?

– розповів чоловік.

Він також дав відповідь: окупація, фільтраційні табори, вбивства. Водночас Гайдаржі пояснив, що наша перемога в тому, щоб ми звільнили своїх людей та свої території.

Він висловив вдячність усім, хто допомагає Україні. Також чоловік сказав, що хочеться, щоб це закінчилось якмога швидше, адже не минає жодного дня без жертв.

Компроміс із Росією небезпечний

Сергія Гайдаржі запитали, що він би хотів сказати лідерам тих країн, які вірять Росії.

Може хтось повірив Росії, що у нас фашисти, може хтось повірив цьому обману, але у нас звичайні люди. Ми жили собі мирно до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. ми не хотіли ні з ким воювати, але Росія захотіла нас окупувати. Хотів би сказати, що обирайте на якому ви боці,

– підкреслив чоловік.

Він переконаний, що на двох стільцях всидіти не вийти, адже не можна розірватись на дві частини. За його словами, піти на компроміс із Росією – небезпечний крок.