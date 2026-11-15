У НАТО скорочують кількість самітів через розбіжності довкола України та оборонних витрат, – AP

У НАТО вирішили зменшити кількість зустрічей на найвищому рівні та не планують саміт в Албанії. Причиною стали розбіжності між союзниками щодо війни в Україні, ситуація довкола Ірану та витрати на оборону.

Про перенесення планів повідомило AP. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама підтвердив, що союзники поки не досягли згоди щодо дати наступного саміту, тому у 2027 році він не відбудеться.

Що відомо про скорочення зустрічей

Якщо зустріч лідерів Альянсу все ж вирішать запланувати на 2028 рік, вона відбудеться в Тирані. Проте скорочення контактів торкнулося не лише глав держав та урядів. Зазвичай міністри оборони збираються в жовтні, але минулого місяця переговори не відбулись. Ба більше, вони не заплановані й на жовтень 2027 року.

Крім того, міністри закордонних справ країн Альянсу наступного року проведуть лише одну зустріч замість двох. В НАТО таку оптимізацію назвали "пакетом реорганізації".

Ситуація ускладнюється й поведінкою представників Вашингтона. Міністр оборони США Піт Гегсет і державний секретар Марко Рубіо неодноразово пропускали засідання або завчасно залишали переговори. Зокрема, міністр оборони США використовував зустрічі з колегами, щоб публічно критикувати європейських партнерів і Канаду.

Позиція керівництва НАТО та витрати на безпеку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що не бачить проблеми у скороченні кількості зустрічей. За його словами, блок застосовує гнучкий підхід і збиратиме лідерів тоді, коли в цьому виникатиме потреба.

Зазначається, що ще десять років тому саміти НАТО проводили раз на два роки, адже кожен такий захід вимагає значного фінансування і тривалої підготовки.

Для прикладу, підготовка саміту в Гаазі у 2025 році тривала рік і коштувала Нідерландам близько 100 мільйонів доларів. Масштабні заходи безпеки та прийом делегацій з 32 країн блоку й держав-партнерів вимагають суттєвих ресурсів. Водночас генсек переконаний, що такі витрати повністю себе виправдовують.

Раніше стало відомо, що США змінили плани щодо скорочення військ у Європі, вирішивши вивести лише 5 тисяч бійців замість очікуваних 25 тисяч.