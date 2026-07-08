"Багато хто цього не очікував": головні підсумки саміту НАТО для України

Україна отримала важливі сигнали підтримки за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Одним із ключових рішень стала готовність США надати Києву ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot безпосередньо в Україні.

Ведучий Даніель Ткіє розповів 24 Каналу, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа пройшла значно продуктивніше, ніж багато хто очікував. Саміт продемонстрував збереження єдності НАТО попри побоювання щодо можливої зміни позиції Вашингтона.

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Які підсумки саміту НАТО

Даніель Ткіє наголосив, що однією з головних тем зустрічі українського та американського лідерів стало посилення української протиповітряної оборони. Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні право виробляти ракети для систем Patriot.

Президент США зазначив, що йдеться саме про оборонне озброєння, яке має допомогти Україні захищатися від російських атак. Власне виробництво ракет дозволило б значно посилити спроможності української ППО.

Давно ми очікували цього, давно Україна працювала над цим і зараз очікуємо на реалізацію,

– сказав Даніель Ткіє.

Ще одним важливим результатом саміту стала домовленість союзників продовжувати масштабну військову підтримку України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу планують надати Україні щонайменше 70 мільярдів євро на військовий розвиток, допомогу та підготовку військових.

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За словами Даніеля Ткіє, саміт також показав, що попри побоювання щодо можливої зміни ролі США в Альянсі, НАТО вдалося зберегти єдність. Європейські країни змогли вибудувати робочі відносини з Дональдом Трампом, зокрема через збільшення витрат на оборону та нові оборонні контракти.

Це стало важливим сигналом для Росії, оскільки Кремль розраховував на розкол між США та європейськими союзниками.

"Трамп залишився задоволений. Звісно, не обійшлося без критичних заяв на адресу НАТО, але це вже його політичний імідж. Врешті-решт, саміт завершився позитивно і зокрема для України. Багато хто не очікував такі позитивні результати. Важливо, щоб після повернення до Вашингтона Трамп не забув про ці обіцянки, а почав реальний процес виконання домовленостей", – підсумував ведучий 24 Каналу.