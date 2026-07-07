"Я розчарований у НАТО": Трамп зізнався, що приїхав на саміт лише заради однієї людини

У турецькій Анкарі 7 липня стартував саміт НАТО. Туди прибув і президент США Трамп, який "розчарований" в Альянсі.

Про це він заявив під час зустрічі з Ердоганом, передає Clash Report.

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Що сказав Трамп про візит на саміт?

Під час спілкування із медіа Трамп зізнався, що не приїхав би на саміт, якби не Ердоган.

Я був дуже розчарований НАТО. І, чесно кажучи, якби воно не відбулося в Туреччині, де мій друг – дуже сильний лідер, дуже сильна людина – можливо, я б не був присутній,

– заявив американський лідер.

Раніше видання CNN писало, що Трамп приїхав на саміт у поганому настрої, а сам захід проходитиме у "напруженій атмосфері".

Президент США незадоволений тим, що європейські союзники відмовилися підтримати його під час війни на Близькому Сході.

Але, як повідомило джерело CNN, Трампу та його команді приватно давали зрозуміти, що відмова від участі в саміті буде неповагою до Ердогана.

Європейські лідери сподіваються, що зустріч в Анкарі пройде без серйозного вибуху, оголосивши про нові оборонні зобов'язання, щоб заспокоїти гнів Трампа. Однак під час приватних розмов минулого тижня багато чиновників заявляли, що не можуть бути впевнені, чи пройде саміт гладко, враховуючи поганий настрій президента.

У 2025 генсек НАТО Марк Рютте застосував тактику лестощів до Трампа, яка переважно працювала. Але нині європейські чиновники не впевнені, чи вдасться це повторити.

До слова, Дональд Трамп уже зробив нову заяву щодо війни в Україні. На його думку, і Путін, і Зеленський прагнуть домовитися про закінчення війни та укласти угоду.