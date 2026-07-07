Європа бере курс на масштабне переозброєння: ексклюзивні деталі із саміту НАТО

В Анкарі триває саміт НАТО, під час якого обговорюються важливі питання безпеки країн Альянсу. Також на заході підкреслювали важливість врахування країнами-членами НАТО досвіду України.

Детально про те, що відбувалося на саміті НАТО, розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє. Він звернув увагу на те, що Дональд Трамп змінив своє ставлення щодо війни в Україні.

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Україна має найсильніші позиції

Президент США, який бере участь у роботі саміту, почав висловлюватися більш позитивно про Україну. Це відбулося на тлі далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах. У НАТО є чітке розуміння, яке підтверджене розвіданними, що росіяни наразі не можуть справитися з українськими атаками через нестачу систем ППО.

Про цю проблему Росії, зокрема, наголошував Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На його думку, зараз Україна має найсильніші позиції, а її Збройні Сили добре справляються, завдаючи шкоди росіянам.

Зверніть увагу! Також на саміті НАТО багато уваги приділяється можливості надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Зараз активізувалися ці дискусії з європейськими союзниками і з Україною, яка потребує більше таких ракет. Про це 8 липня буде йтися на переговорах із президентом Трампом.

НАТО вивчає досвід України

Також в межах саміту відбулась презентація шведських літаків раннього попередження та управління GlobalEye від компанії SAAB, які мають замінити американські AWACS. Європейська частина НАТО сьогодні бере на себе більшу відповідальність за оборону. І окрім збільшення витрат на неї, реалізує власну військову автономність.

Йдеться про виробництво європейських літаків-заправників, розвідувальних дронів. Також під час саміту були укладені угоди на виробництво нових озброєнь з американськими компаніями.

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Крім того, генсек НАТО оголосив про запуск ініціативи Drone Edge, завдяки якій союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам протягом наступних п'яти років. Також союзники зобов'язуються до кінця 2027 року навчити вп'ятеро більше операторів безпілотників у своїх збройних силах.

Ми розпочнемо із запуску ринку засобів боротьби з безпілотниками. Мета полягає в тому, щоб сприяти масштабній та швидкій закупівлі засобів боротьби з дронами. Вартість контрактів становитиме сотні мільйонів євро,

– підкреслив Марк Рютте.

Альянс, за його словами, розширює свої можливості з підготовки пілотів дронів у межах проєкту NATO Flight Training Europe. До нього вже приєдналися Фінляндія, Франція та Швеція. Завдяки їхній участі, кількість країн-членів НАТО, що залучені до цього проєкту, досягла 20. У 8 країнах-членах вже діють 16 навчальних центрів з управління дронами.

Рютте наголосив, що Альянс використовує найновіші інноваційні технології, інвестує в трансатлантичну оборонну промисловість та вивчає реальні уроки з поля бою в Україні.

Загалом на саміті наголошували, що НАТО продовжує вивчати досвід України. Зокрема, дронові угоди були укладені з багатьма європейськими країнами-членами Альянсу. Наразі увага зосереджена на безпілотниках, адже в цій сфері НАТО поки що програє нашим Силам оборони України. Тому державам-членам НАТО необхідно збільшувати виробничі потужності і, зокрема, навчати своїх військових діяти в межах антидронової боротьби.

Зазначимо, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО має відбутися 8 липня. У західних ЗМІ наголошують, що перемовини між президентами України та США відбудуться на тлі спроб Києва привернути увагу американського президента до російсько-української війни. Український лідер впевнений, що бачить реальну можливість закінчити війну, про що й буде говорити на саміті НАТО в Анкарі.