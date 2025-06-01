Зеленський зустрівся з генсеком НАТО й лідерами країн Е5

У середу, 25 червня, у Гаазі відбувся саміт НАТО. Опісля Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО та лідерами держав формату E5.

Йдеться про Німеччину, Францію, Велику Британію, Італію та Польщу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента.

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Що відомо про зустріч

За словами Зеленського, на зустрічі обговорили зміцнення повітряного щита України, зокрема системи ППО та перехоплювачі іранських "Шахедів".

Окрім того, йшлося про тиск на Росію, яка посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну. Український президент закликав "працювати" по енергетичному та банківському секторах Росії, проти її тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні санкції.

Важлива підтримка нашого народу, наших воїнів – справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо,

– додав Зеленський.

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Нагадаємо, на полях саміту Зеленський також зустрівся із Дональдом Трампом – їхня розмова тривала 50 хвилин. Український лідер укотре подякував США. "Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей", – зазначив він.