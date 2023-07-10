Вступ України в НАТО: Столтенберг розповів про план майбутніх дій

На саміті НАТО у Вільнюсі Україні запропонують пакет рішень, який наблизить приєднання до Альянсу. За словами Єнса Столтенберга, він складається з трьох елементів.

Про це генсек НАТО заявив на спільному брифінгу із президентом Литви Ґітанасом Науседою. За його словами, Альянс ще має погодити редакцію рішень, повідомляє 24 Канал.

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Пакет від НАТО має 3 елементи

У Вільнюсі 11 – 12 липня Україні запропонують пакет рішень щодо підтримки у війні з Росією та майбутнього членства у НАТО. До слова, цей пакет вперше презентували в Осло на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу. Проте цей документ і досі перебуває на стадії узгодження.

За словами Столтенберга, пакет рішень має 3 компоненти:

програма практичної підтримки – для того, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між українськими силами та силами НАТО, та щоб наблизити Україну до членства в Альянсі;

створення Ради Україна – НАТО – це платформа для проведення консультацій і спільного прийняття рішень;

скасування Плану дій щодо членства для України.

Проте редакцію остаточних рішень ще треба погодити. Тому Столтенберг не може розповісти про компоненти пакета більше детально.

Я впевнений, що у нас буде міцний сигнал, коли зустрінуться лідери,

– наголосив генсек НАТО.

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