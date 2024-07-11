Саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на 2025 рік

Лідери НАТО погодилися на те, що держави-члени повинні надавати тривалу безпекову допомогу Збройним Силам України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Вашингтоні.

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Саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на наступний рік

Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення, в якому взяв, зокрема, зобов'язання щодо суми допомоги Україні на 2025 рік.

Ми підтверджуємо рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні і стримувати її в майбутньому. З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року,

– ідеться у рішенні, яке держави-члени Альянсу ухвалили консенсусом.

Також НАТО взяв на себе зобов'язання щодо довготривалої допомоги ЗСУ, а не тільки підтримки у 2025 році, аби "забезпечити сталий рівень безпекової допомоги Україні, беручи до уваги потреби України, національні бюджетні процедури і двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною".

Так, наступного року, на саміті у Гаазі, лідери держав і урядів мають намір переглянути внески членів Альянсу. Так само на майбутніх самітах НАТО можуть переглянути суми допомоги, виходячи з потреб України.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість Україні як суверенній, демократичній, незалежній державі", – заявили лідери Північноатлантичного Альянсу.

Вони висловили впевненість, що їхня допомога має значний ефект для підтримки України у опорі агресії Росії.