Суперечки щодо ПДЧ та нова військова допомога Україні: ексклюзивні деталі саміту НАТО

У Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного альянсу. Головною темою цьогорічного саміту НАТО є Україна. Проте всередині блоку досі тривають дискусії щодо нашої країни.

Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Вільнюса Софія Назаренко, наразі до столиці Литви прибувають лідери країн-членів Альянсу. У вівторок, 11 липня, до Вільнюсу прибуде й Президент України Володимир Зеленський.

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Фінальне рішення ще не прийняте

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що держави-члени Альянсу узгоджують, як виглядатиме фінальне комюніке щодо нашої країни.

На жаль, напередодні саміту лідери не змогли прийняти рішення, зокрема, через те, що Німеччина блокує скасування ПДЧ для України. У разі прийняття такого рішення, Україна зможе вступити до НАТО за прикладом Фінляндії, яка долучилася без виконання особливих умов.

Водночас генсек Альянсу Єнс Столтенберг позитивно оцінює фінальне рішення та політичний сигнал, який отримає Україна. Члени НАТО неодноразово заявляли, що двері Альянсу відкриті, однак українцям потрібні більш конкретні результати.

Крім того, українська сторона очікує на надання або узгодження гарантій безпеки на проміжний період поки триватиме приєднання. Адже Україна усвідомлює, що поки триває війна – вступ в НАТО неможливий.

Київ прагне посилення військової допомоги. Зокрема, з'явилась інформація, що Берлін може надати зброю. До того ж Україна розраховує на узгодження багаторічної програми підтримки з боку Альянсу. Вона може допомогти перейти з радянських до натівських стандартів.

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Зеленський на саміті у Вільнюсі

Президент Зеленський також візьме участь у Вільнюському саміті НАТО. 11 липня він разом з іншими лідерами НАТО вечерятиме у Президентському палаці. А вже завтра, 12 липня, відбудеться одностороння зустріч Зеленського з американським президентом Джо Байденом.

Всі головні події саміту для Києва відбудуться 12 липня. Зокрема, глава держава виступить перед журналістами, а також відбудеться перше засідання новоствореного органу Рада Україна – НАТО. Тепер українські представники будуть за одним столом з іншими лідерами країн Альянсу.

Зазначимо, генсек НАТО анонсував, що під час засідання цієї Ради Україні запропонують план приєднання до блоку.

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