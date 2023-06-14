Нас закликають до реалізму, – який план НАТО запропонує Україні й чого чекати від саміту

На саміті у Вільнюсі НАТО запропонує Україні багаторічний план для досягнення взаємосумісності з Альянсом. Нині країни готують як політичний пакет, так і практичний щодо членства.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко. Вона натякнула, чого очікувати від майбутнього саміту.

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Забезпечимо реальний стрибок

Галібаренко висловила сподівання, що на майбутній саміт у Вільнюсі Україна вийде з хорошим пакетом практичної допомоги. Мовиться про багаторічний план для досягнення взаємосумісності з НАТО. Галібаренко наголосила, що він буде спрямований зокрема й на ЗСУ для того, аби у довгостроковій перспективі остаточно перейти на натівські стандарти у навчанні військових та озброєнні.

Очільниця місії підкреслила, що Україна вже на фінішній прямій у питаннях реформування деяких органів, зокрема – Комісії Україна – НАТО на Раду Україна – НАТО. Галібаренко підкреслила, що на майбутньому саміті союзники зможуть погодити всі деталі щодо перспективи членства. Разом з тим, вона підкреслила, що багато країн закликають Україну до реалізму.

Так, багато країн є, які нас закликають до реалізму. Але я вважаю, що в плані підготовки до Вільнюсу ми і є реалістами. Ми не робимо всі ставки лише на отримання запрошення до членства. Саме тому, як я казала, ми готуємо і практичний пакет, і політичний пакет,

– наголосила Галібаренко.

Проте, за словами очільниці місії, незалежно від рішення реальний стрибок у відносинах Україна – НАТО буде здійснено. Галібаренко порівнює це з тортом: політичне запрошення до Альянсу – це "як вишенька на торті". Галібаренко заявила, що нині "треба підготувати торт".

Україна отримає потужний пакет допомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час саміту Україна отримає потужний пакет підтримки від союзників по НАТО. Галібаренко вважає, що мовиться про багаторічний план для України підтримки взаємосумісності, на який Альянс щороку виділятиме фінансування.

"Про конкретні обсяги зараз точиться дискусія, але ми виходимо з того, що цей план має передбачати як короткочасні пріоритети, наприклад, закупівля нелетальної зброї, яка триває зараз, так і тренування для українських військових", – заявила очільниця місії.

Окрім того, Україна запропонувала багато проєктів, які стосуються медичної реабілітації та розмінування. На саміті у Вільнюсі Альянс має висловити експертну думку щодо цього.

Повне інтерв'ю з очільницею місії України при НАТО Наталією Галібаренко вийде 14 травня о 19:00 на ютуб-каналі