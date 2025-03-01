Росія це помітить: у Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт у Лондоні, – Sky New

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер організовує європейський саміт щодо України у Лондоні у неділю, 2 березня. Лідерів країн Балтії не запросили на зустріч, там "незадоволені" таким рішенням.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у дипломатичних колах Європи, передає 24 Канал. Наголошують, що у Росії обов'язково звернуть увагу на відсутність лідерів балтійських країн під час заходу.

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Що у Балтії кажуть про їхню відсутність на саміті

Британський прем'єр прийме у Лондоні десятки європейських країн, аби обговорити війну Росії проти України та посилання європейської безпеки. На зустрічі також буде президент України Володимир Зеленський.

Стармер після сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа напередодні у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

Співрозмовник видання застерігає, що у Кремлі пізніше з цікавістю відзначать те, що серед переліку учасників саміту у Лондоні, який пройде вже незабаром, немає представників Естонії, Литви та Латвії.

За словами джерела у дипломатичних колах, Кір Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії. Втім, на його думку, це погана альтернатива участі у саміті. У країнах Балтії розчаровані таким рішенням.

Ми дійсно дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів,

– заявило джерело.

Sky News наголошує, що Естонія, Литва та Латвія, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією і є одними з найбільших прихильників України, надаючи фінансову допомогу у війні проти Росії.