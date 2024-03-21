"Треба діяти швидко": Шольц закликав допомагати Україні боєприпасами і передати активи Росії

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Владімір Путін прорахувався, коли думав, що Євросоюз не буде підтримувати Україну до перемоги. Для Німеччини важливо, щоб ЄС протистояв російським атакам та надавав значну допомогу для Києва.

Про це Олаф Шольц повідомив після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу. Він закликав усіх присутніх діяти швидко.

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Закликав партнерів до мобілізації

За словами Шольца, європейські партнери мають мобілізуватися та організувати посилення військової допомоги для України. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Берлін передав військову техніку на суму у 28 мільярдів євро. Канцлер Німеччини закликав партнерів піти за цим прикладом.

Для мене важливо наголосити на великому прориві, якого ми досягли під час наших дискусій в Парижі. Нам доведеться не лише розширювати виробництво боєприпасів і озброєнь в Європі, але й здійснювати глобальні закупівлі, тому що зараз треба рухатися швидко,

– підкреслив Шольц.

Німецький лідер сподівається, що Євросоюз ухвалить рішення про використання надприбутків від російських заблокованих активів найближчим часом. За його словами, ці суми не будуть великими, але стануть важливою складовою для допомоги Україні.

Йдеться про доходи, які можуть бути використані, на які ніхто не має права, і які, таким чином, можуть бути використані Європейським Союзом. І, на мою думку, вони, звичайно, повинні бути використані в першу чергу для можливості придбання зброї та боєприпасів, які потрібні Україні для її оборонної кампанії,

– сказав Шольц.

Канцлер Австрії проти використання прибутків від заморожених активів

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом лідерів ЄС поспілкувався зі ЗМІ. Він наголосив на тому, що Відень проти ідеї використання на фінансування зброї для України прибутків заморожених активів Росії. Таким чином він прокоментував пропозицію Єврокомісії, пише "Європейська правда".

За словами Негаммера, у Відні підтримують ідею, щоб ці кошти використовували на відбудову нашої держави. Натомість проти того, щоб їх спрямовували на те, щоб фінансувати військову допомогу.

Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною,

– наголосив канцлер Австрії.

Звернімо увагу, що 21 – 22 березня лідери Євросоюзу зібралися на дводенний саміт у Брюсселі. Під час нього планують обговорити цілу низку критично важливих для нашої держави питань. Зокрема, використання доходів із заморожених російських активів.