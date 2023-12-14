Прошу не зраджуйте народ і його віру у Європу, – Зеленський виступив онлайн на саміті ЄС

14 грудня у Брюсселі розпочався саміт ЄС. На ньому, зокрема, вирішать, чи ухвалювати рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС.

Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європейського Союзу на саміті у режимі відеоконференції, про це стало відомо журналістці 24 Каналу, яка зараз перебуває у Брюсселі.

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Європа гідно пережила цей рік, а Путін не отримав нічого

Звертаючись до представників країн ЄС, глава держави наголосив, що сьогодні особливий день, який увійде в історію, незважаючи на те, яке рішення буде ухвалено щодо України.

Історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожну дію та бездіяльність. Хто за що воював. Цього року ми не зробили жодної помилки. Жодної. Європа гідно пережила цей рік. Не було ні боягузтва, ні нерішучості. А Путін нічого не отримав за рік. Ні в боях проти України, ні в спробах роз’єднати і принизити європейців,

– наголосив Зеленський.

Президент заявив, що цьогоріч очільник Кремля втратив усе. Він програв не лише в Україні, але й у всіх аспектах європейського життя. Натомість, Європа зберегла свою єдність і не дозволила Кремлю втягнути себе у кризу.

Ви всі зрозуміли, що зараз не час для напівзаходів і вагань. Європа прийняла рішучі рішення та ефективно їх реалізувала,

– підкреслив політик.

Рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Зеленський застеріг лідерів ЄС від вагань. Адже сумніви можуть підірвати довіру до Європи, якщо вона не зможе ухвалювати рішення, які сама підготувала.

Сьогодні той день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна стане нагородою за зустріч у Брюсселі,

– зазначив президент.

Зеленський згадав, що останніми днями він поспілкувався із багатьма лідерами країн ЄС, і від жодного не почув контраргументу, чому з Україною не можна почати переговори про вступ.

Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми прийняли ключові закони. Ви всі – і я підкреслюю: всі – добре знаєте, що ми виконали всі зобов’язання,

– заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що сьогоднішній розклад саміту ЄС – відповідь на те, чого вдалося досягти нашій державі. Йдеться про відкриття переговорів про вступ з Україною.

"Не передавайте пас Москві"

Президент наголосив, що це рішення важливе не для політиків, а для звичайних людей, які "в окопах, щоночі збивають безпілотники та ракети", працюють під обстрілами і рятують життя.

10 років тому в Україні повстали під прапори Євросоюзу. Для них це було символом правди, таким воно і повинно залишатися. Прошу вас сьогодні про одне – не зраджуйте народ і його віру в Європу,

– закликав президент.

Також Зеленський зазначив, що ухвалення рішення про початок переговорів із Україною "життєво важливе для всіх тих людей у країнах ЄС, які вірять, що Європа може уникнути повернення до старих часів нескінченних і безплідних суперечок між собою.

Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим? Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу – і єдину – перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають виконуватися, а слова повинні мати значення. Спасибі вам за вашу підтримку!,

– підсумував свій виступ український лідер.

Напередодні повідомлялося, що Зеленський повинен особисто приєднатися до саміту ЄС. Але цей план був зірваний у середу, оскільки питання, які стосуються України, досі залишаються неясними.