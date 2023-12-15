Нас чекають ще 2 важливих рішення: підсумки першого дня саміту Євросоюзу

Історичним днем для України стало 14 грудня. Президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно оголосив про те, що розпочато переговори про вступ до Європейського Союзу України та Молдови.

Важливо, що це рішення було ухвалено одностайно, передає з Брюсселю ведучий 24 Каналу Олексій Печій. Навіть прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який спочатку був противником перегорів щодо членства України в ЄС, не виступив проти нього.

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Процес може бути тривалим

Важливо, що в Брюсселі було ухвалене політичне рішення про старт переговорів щодо членства України в ЄС.

До березня 2024 року Україна має час провести певні реформи, ухвалити певні законопроєкти, які є в 7 рекомендаціях, які отримала від Європейської комісії.

В березні Європейська комісія має розробити рамки переговорів вже не політично, а юридично, де буде прописаний кожен крок України на шляху до фактичного приєднання до Європейського Союзу. Водночас цей процес може бути доволі тривалим.

На засіданні Європейської Ради Україна отримала перше позитивне рішення, яке підніме бойовий дух та самосвідомість українців.

Також нас чекають ще 2 важливих рішення:

50 мільярдів євро фінансової підтримки на наступні 4 роки;

Європейський фонд миру, з якого фінансується військова допомога від Європейського Союзу. Зокрема, з цього фонду фінансується підготовка українських військових в Європі.

Орбан не був проти

Віктор Орбан вийшов з залу засідань під час, коли ухвалювалось рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС. За правилами в залі мав залишиться представник країни-члена Євросоюзу, однак такого не було в залі. Зрештою рішення було ухвалене 26 країнами-членами Європейського Союзу.

Також 14 грудня розглядалися питання щодо бюджету та фінансування України.

На закритій частині засідання, відповідно до інсайдерської інформації, Орбан не висловлювався проти фінансової допомоги Україні. Хоча на початку саміту він говорив, що Україна не виконала низку умов та не готова до початку переговорів, і тому це питання сьогодні не варто порушувати.

Водночас Орбан вважає, що фінансову допомогу Україні у 50 мільярдів євро до 2027 року в загальному бюджеті також не варто ухвалювати. На його думку, фінансові питання щодо нашої країни варто розглядати у короткостроковій перспективі.

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