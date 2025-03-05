ЄС готується до можливого зриву саміту 6 березня проросійськими лідерами, – ЗМІ

Європейські лідери 6 березня зберуться на спеціальний саміт, щоб обговорити продовження підтримки України. У Євросоюзі припускають, що проросійська група політиків може зірвати ключові рішення цієї зустрічі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Проросійські лідери можуть зірвати саміт ЄС

Напередодні саміту лідери Євросоюзу остерігаються не лише Сполучених Штатів, які можуть нав'язати угоду, яка визнає майже всі вимоги Росії, а й країн-членів ЄС. Зокрема дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном може зірвати весь процес.

Кількість обговорюваних тем і зловісна відсутність єдності означають, що цей саміт може піти в різних напрямках. Лідери обмірковуватимуть, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій, і в той же час вони намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС,

– йдеться в матеріалі Politico.

Політики також намагатимуться підкреслити своє засудження режиму Владіміра Путіна: ймовірно, Європа запровадить нові санкції.

За словами журналістів, у Євросоюзі зараз точаться дискусії щодо надання більшої військової підтримки Україні. Посадовці очікували включення до заяви саміту плану постачання Україні цього року щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, а також іншого обладнання, зокрема систем протиповітряної оборони, ракет і безпілотників.

Хоч остаточна заява не з'явиться до кінця саміту, в останньому проєкті, з яким ознайомилося видання, міститься заклик знайти спосіб забезпечити продовження поставок зброї. Офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погоджуватися на це.

У проєкті заяви також підкреслюється, що Євросоюз "продовжить надавати Україні регулярну і передбачувану фінансову підтримку".

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан підтримав Дональда Трампа у суперечці з Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Угорщини назвав президента США "сильним", сказавши, що "сильні створюють мир, слабкі – війну".