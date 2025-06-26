Очікується звернення Зеленського: які важливі теми обговорять на саміті лідерів Євросоюзу

У Брюселі проходить важливий саміт Євросоюзу. З важливим зверненням до його учасників виступить Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський буде спілкуватись із європейськими лідерами по відеозв'язку, повідомляє 24 Канал.

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Чи ухвалять 18 пакет санкцій

Євросоюз має ухвалити 18 пакет санкцій проти Росії. Це дуже важливе питання порядку денного для України. Нині немає впевненості, що це рішення вдасться ухвалити вже, оскільки є проблеми через позицію Угорщини та Словаччини.

Вони публічно повідомили, що голосуватимуть проти, оскільки Брюссель хоче заборонити їм купувати російську нафту та газ. Вони скаржаться, що це негативно вплине на їхню економіку. Щоправда, Орбан заявив уже в Брюсселі, що Євросоюз запропонував Угорщині хороші умови, аби та проголосувала "за" санкції.

Ми отримали дуже хорошу пропозицію. Це правда. Над нею ще треба попрацювати, але вона дуже хороша,

– зазначив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Європейські лідери перед початком саміту сподівались, що вдасться подолати вето цих країн. Також міністр закордонних справ Словаччини назвав умови, за яких Словаччина підтримає санкції. Братислава буде вимагати гарантій пом'якшення наслідків відключення від російських енергоресурсів на суму 20 млрд євро.

Що передбачає 18 пакет санкцій

Новий пакет передбачає:

Санкції проти тіньового флоту Росії

Обмеження банківського сектору Росії

Санкції проти деяких фізичних осіб у Росії

Крім того, серед питань порядку денного зниження стелі цін російської нафти з 60 доларів за барель до 45 доларів. Утім із урахуванням загострення ситуації на Близькому Сході існує бар'єр для зниження стелі ціни на російську нафту.

Що ще важливого для України на саміті

Це останній саміт Євросоюзу за головування Польщі. Для Варшави було важливим домогтися початку переговорів для вступу в Євросоюз України та Молдови. Однак через позицію Угорщини навряд удасть вирішити це питання сьогодні.

Орбан пояснив свою позицію війною в Україні. Щоправда, коли його запитали, чи голосуватиме він "за" вступ України в Євросоюз за умови досягнення режиму тиші на фронті, він ухилився від відповіді.

"Від імені понад 2 млн угорців я скажу на саміті, що Угорщина не підтримує вступ України в Євросоюз. Проблема – це війна. Якщо ми інтегруємо Україну в Євросоюз, ми інтегруємо війну. Ми б не хотіли бути в одному середовищі з країною, що перебуває в стані війни та становить для нас небезпеку", – зауважив прем'єр Угорщини.

В Угорщині справді відбулось опитування людей на тему вступу до України. Утім на тлі цього в країні розгорнулась справжня кампанія ненависті чи ворожнечі до України. Власне, це і є однією з причин того, чому Президент України Володимир Зеленський відсутній на саміті та буде виступати онлайн.