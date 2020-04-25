Саміт G20 відклали в останній момент: США і Китай не дійшли згоди, – ЗМІ

Другий відеосаміт за участю лідерів країн G20 перенесли в останній момент. Причиною стали розбіжності Сполучених Штатів та Китаю щодо діяльності ВООЗ.

Про перенесення саміту G20 повідомляє SCMP із посиланням на джерела.

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Відеоконференція повинна була пройти 24 квітня. Однак в останній момент її відклали. Причина – Китай виступив проти ініціативи Вашингтона перевірити дії Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з коронавірусом.

Видання інформує, що сторони можуть згодом знайти компроміс щодо ВООЗ.

Цікаво, що про плани проведення другої відеоконференції за участю президента США Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна офіційних повідомлень не було. В оргкомітеті G20 ситуацію не коментують.

Що таке G-20? Велика двадцятка – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі та дві третини населення світу.

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