Невже у НАТО бояться Росію: яку альтернативу членству готують для України перед самітом Альянсу

Після низки міжнародних візитів президента Зеленського в останні дні шлях України до НАТО стає коротшим. Київ вже на саміті НАТО хоче отримати чіткий сигнал від країн Альянсу.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій аналізує, наскільки реально шлях України в НАТО став коротшим, та чи готові партнери бачити Україну в Альянсі.

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Шлях став ближчим, але ще не членство: що Україна отримає на саміті НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що після низки міжнародних візитів президента Володимира Зеленського шлях України до НАТО точно стане коротшим.

Зокрема, мова йде про візити президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула. Тепер Кулеба запевняє, що низка рішень, які будуть озвучені на саміті НАТО, для України – вже ухвалені, але не вистачає головного – це запрошення до НАТО.

Однак, схоже, до ясності у питанні вступу України до НАТО ще дуже далеко. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запевняв, що лідери на саміті досягнуть єдиної позиції щодо приєднання України до Альянсу та надішлють "рішучий сигнал" підтримки.

Але про приєднання мова не йде. Натомість Столтенберг заявив, що союзники ухвалять багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

Які країни підтримали вступ України в НАТО

За словами президента Польщі Анджея Дуди, Україну необхідно запросити до НАТО на саміті у Вільнюсі, що стане сильним імпульсом, на відміну від рішення саміту в Бухаресті у 2008 році.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що на саміті Україні мають запропонувати обіцянку легкого шляху до членства в НАТО після закінчення війни.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав липневий саміт вирішальним. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав заклик вивести Україну на "конкретний шлях" членства після закінчення війни.

На додачу Велика Британія готова підтримати спрощену процедуру вступу України до НАТО без багаторічного ПДЧ, оскільки багато вимог цього Плану виконуються Києвом вже зараз.

У цьому запевняє міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Мовляв, українці вже продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних Сил і проявили себе на полі бою. І всі союзники це бачать.

Вступ України в НАТО залежить від позиції США

Однак, як казав президент Зеленський, багато чого залежить від позиції США. У Вашингтоні поки не готові поспішати із запрошенням України до НАТО.

Напередодні президент Байден запевнив, що питання членства України в НАТО є передчасним, але США та союзники по Альянсу продовжуватимуть забезпечувати Україну озброєнням.

Доповнюючи слова президента США, його радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван додав, що Байден неодноразово заявляв про політику "відкритих дверей", але Україні варто провести додаткові реформи.

Хоча він додав – США не прагнуть розв'язати третю світову війну і це курс, якого вони дотримуються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував "міцний" пакет підтримки Україні на саміті, що включатиме політичну та практичну сторони.

Що Вашингтон може запропонувати Києву у Вільнюсі

Пізніше Джо Байден заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, коли США протягом 10 років постачають Ізраїлю зброю.

І, схоже, саме подібне рішення і може стати результатом саміту НАТО у Вільнюсі. Адже до США приєдналася Німеччина.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц вже заявляв, що нині не варто навіть обговорювати вступ України до НАТО, адже це до кінця війни все одно не реально.

Натомість, як каже Шольц, на саміті пріоритетом має стати зміцнення бойової могутності України. І, зрештою, частка правди в його словах є.

Україна прямо зараз потребує військової допомоги. Але, головне, аби одне питання не скасовувало інше.

У НАТО бояться війни з Росією

І от видання The Telegraph стверджує, що на саміті у Вільнюсі Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки насправді побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією.

Саме на цьому наголошував напередодні й президент США Джо Байден, мовляв, важливо не допустити війну НАТО з Росією, а Україні краще надати багаторічні гарантії безпеки.

І зараз не виключено, що саме таку позицію просуватиме Джо Байден у Лондоні. Відомо, що він напередодні саміту НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великої Британії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну. Мовляв, Британія є в авангарді надання Україні підтримки, необхідної для успіху на полі бою, а отже британцям є що обговорити з Байденом.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт.

Разом з тим, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, вже надсилає сигнал про те, що саме Франція, скоріш за все, пропонуватиме Україні на саміті НАТО. Вона запевняє, що Франція готує нові поставки військової допомоги і вони будуть лише збільшуватися.

Попри відсутність запрошення до НАТО, на саміті все ж відбудеться зближення України та Альянсу. Річ у тім, що 12 липня відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО, де Україна вже не консультуватиметься з НАТО, а матиме право голосу.

Окрім того, все ж варто підкреслити, що країни НАТО намагаються знайти консенсус щодо того, як продовжити довготривалу допомогу Україні.

Країни Північної Європи хочуть обговорити з Байденом загрозу з боку Китаю і Росії

Втім, перед Джо Байденом, який вже прибув до Європи, є ще ціла низка питань на саміті НАТО. Зокрема, як повідомляє CNN, Байден планує запропонувати помітну підтримку скандинавським країнам вже після саміту у Вільнюсі.

Вже 13 липня у Гельсінкі відбудеться саміт з лідерами Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Данії, що стане третім подібним самітом і першим за часів адміністрації Байдена.

Але тут є проблема, адже з огляду на те, що членство Швеції в НАТО все ще залишається невизначеним, тон цього саміту може сильно залежати від того, що відбудеться у Вільнюсі.

Але є й інші сфери, які країни Північної Європи хотіли обговорити з Байденом – це співпраця в галузі безпеки, зокрема в Арктиці, де присутні як Китай, так і Росія.

Але тут також багато чого може залежати від рішень, ухвалених у Вільнюсі. Адже позиція Китаю неочікувано впливає на порядок денний Саміту НАТО.

Зокрема, як повідомляє видання Politico, французький президент Макрон виступає проти відкриття офісу НАТО у Японії. Річ у тім, що протягом кількох місяців офіційні особи НАТО обговорювали плани відкриття офісу зв’язку в Японії, який став би першим форпостом союзників в Азії.

Досягнення прогресу у цьому плані мало стати частиною цьогорічного саміту. Але, президент Франції Еммануель Макрон заперечує доцільність такого географічного розширення Альянсу, наполягаючи, що воно призведе до «ризику переміщення» повноважень НАТО «надто далеко» від його початкової північноатлантичної спрямованості.

За дужками ж аналітики натякають, що насправді Макрон підіграє позиції, озвученій китайською владою щодо недопущення присутності НАТО в Азії.