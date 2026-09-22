Це місто вже понад пів року перебуває в умовах повної блокади. До повномасштабного вторгнення там мешкало понад 24 тисячі людей, а сьогодні в Олешківській громаді залишається близько шести тисяч цивільних, серед яких майже 200 дітей. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Страшна реальність: відсутність світла і збір трави для їжі

У місті немає ані електрики, ані газу. Останній місяць постачання харчів, ліків та речей першої потреби повністю заблоковане окупантами, а спроби домовитися про режим тиші та евакуаційні списки росіяни постійно ігнорують.

Це не перебільшення, а страшна реальність: люди буквально збирають траву та шукають залишки їжі, аби бодай якось вижити й нагодувати дітей. Моніторингова місія ООН з прав людини та Human Rights Watch задокументували фактичний колапс комунальних послуг, відсутність медичної допомоги та голод.

Аналогічна катастрофа розгортається і в Голій Пристані. Населення місяцями залишається без базових умов для існування, а постійні удари російських безпілотників та суцільно заміновані дороги перетворили ці міста на пастку.

Світ має не просто почути, а врятувати людей

Україна на найвищому рівні вимагає створення гуманітарного коридору. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтверджує готовність долучитися, але для цього потрібен доступ до заблокованих цивільних, який блокує Москва.

Дуже хочеться, щоб цього разу у Нью-Йорку нас не просто формально вислухали. За назвою Олешки стоять не просто точки на карті, а життя наших громадян, поранених, дітей та людей похилого віку.

Питання стоїть критично: як негайно доставити туди їжу й медикаменти та вивезти тих, хто хоче виїхати. Ми не маємо права дозволити замовчувати трагедію Херсонщини – світ повинен змусити Росію дати гуманітарний доступ і врятувати українців.