Понад 3 мільйони доларів на швидкі: Зеленська підбила підсумки саміту перших леді й джентльменів
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська розповіла, що під час саміту вдалось зібрати гроші на понад три десятки швидких. Мовиться про понад 3 мільйони доларів.
Цю суму зібрали 23 липня на Другому міжнародному саміті перших леді та джентльменів. Його у Києві відкрила Олена Зеленська та у промові заявила, що наші люди, попри все, вистояли 150 днів.
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Зеленська провела саміт в Києві
На нашому саміті ми сьогодні (мовиться про 23 липня – 24 канал) збирали кошти на реанімобілі для українських лікарів та пацієнтів. З хвилюванням повідомляю, що ми зібрали 3 мільйони 200 тисяч доларів і це 32 швидких, які уже скоро попрямують на виклик, і життя не буде втрачене там, де його можна врятувати,
– пояснила перша леді.
Підсумовуючи результати Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві, Олена Зеленська:
- закликала світ і надалі допомогати Україні, в тому числі фінансово, бо в України ще дуже і дуже багато потреб;
- пояснила, що, беручи участь в зборі грошей, світ не тільки наближає українську перемогу;
- кожен допомагає і собі, щоб війна не прийшла на його поріг, щоб ракети не цілили в його дітей, щоб агресор був зупинений;
- бо коли ми кажемо, що серце світу сьогодні б'ється в Україні, це не перебільшення.
Окрім того, Олена Зеленська заявила, що бажає, щоб наступний саміт відбувся у мирному Києві. Відбувся в Україні, яка відновлюється і має сили жити далі.
Коротко про Саміт перших леді та джентльменів
- 23 липня у Києві за ініціативи Олени Зеленської відбувся Другий саміт перших леді та джентльменів. У промові перша леді пригадала, що саміт відбувається на 150 день повномасштабної війни росії проти України. За цей час десятки міст зруйновані, десятки перебувають під постійними артилерійськими обстрілами.
- Володимир Зеленський виступив на саміті та заявив, що війна не зламала Україну і не зламає. Вона не зупинила життя у нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того, що окупанти принесли у нашу мирну і міцну державу.
- У саміті взяли участь посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем, актор Річард Гір, Ештон Катчер, Міла Куніс, всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган.
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