На "Саміті Свободи" у США працюватимуть над посиленням співпраці між оборонними індустріями

На "Саміті Свободи" у Вашингтоні шукатимуть рішення щодо посилення співпраці та координації між оборонними індустріями України та США.

Про це перед відкриттям триденного Саміту, що відбудеться 5 – 7 червня, сказав заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький.

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Будемо намагатися шукати рішення щодо посилення співпраці та координації між українською та американською індустріями. США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств,

– заявив Висоцький.

За його словами, український ВПК може в кілька разів збільшити власне виробництво.

Головне – це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази і українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх напряму в Україну для України. Це буде великим внеском в нашу стійкість та обороноздатність. До того ж, це буде підтримкою економіки України,

— сказав заступник голови NAUDI.

Крім цього, на Саміті виступив американський дипломат, посол та колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. У своїй промові він наголосив на важливості підтримки України

Щоб уникнути глобальної війни, Україна повинна перемогти у війні проти Росії, і ця боротьба не повинна відбуватися в ізоляції,

– сказав він.

Також Сергій Висоцький додав, що в другий день Саміту відбудеться ветеранська конференція, на якій спільно виступлять десять українських ветеранів з важкими пораненнями та американські ветерани, які будуть ділитися досвідом реабілітації. У третій день на американській авіабазі "Ендрюс" пройде благодійний ветеранський турнір з гольфу, кошти з якого будуть направлені на реабілітацію українських воїнів.