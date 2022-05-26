На саміті ЄС пообіцяє озброювати Україну, але утримається від заклику припинити вогонь, – ЗМІ

На саміті Європейського Союзу, який розпочнеться 30 травня, очільники країн продовжать озброювати та фінансувати Україну на тлі російських "звірств, страждань і руйнувань".

Така обіцянка міститься у проєкті рішення саміту лідерів Європейського Союзу.

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У запропонованому документі мовиться, що ЄС непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її право на самооборону від російської агресії. Лідери ЄС також привітають будь-які нові законні "заходи з конфіскації" російського майна в ЄС та вивчення "варіантів, спрямованих на використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України".

Вони розкритикують використання президентом Росії Володимиром Путіним продовольства з метою домогтися послаблення санкцій ЄС в обмін на те, що він дозволить Україні постачати зерно на світові ринки через її порти.

Європейська Рада рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення Росією сільськогосподарського виробництва в Україні і закликає до створення нових сухопутних шляхів, зокрема до Балтійського, Чорного та Адріатичного морів,

– мовиться у проєкті рішення.

Риторика на саміті буде більш жорсткою

Із Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тисяч тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тисяч тонн . Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей. Триває пограбування Мелітопольського району. Днями у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів. Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники.

Видання зазначає, що проєкт декларації саміту є більш жорстким у своїй риториці, ніж бажали деякі країни-члени.

Зокрема, Італія, Угорщина та Кіпр також наполягали на заяві ЄС із закликом до негайного припинення вогню. Але останні проєкти рішення не містять згадки про це на тлі опору Польщі та країн Балтії щодо будь-яких поступок Москві. Натомість у проєкті робиться сильний акцент на злочинності дій Росії.

"Росія, Білорусь і всі винні будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права", – сказано в документі.

Не оминуть увагою енергетичне питання

З іншого боку, у проєкті немає навіть згадки про затягування ЄС з ухваленням шостого санкційного пакету, який блокує Угорщина через питання нафти.

Натомість лідери ЄС планують зайняти ще жорсткішу позицію щодо обходу санкцій і заявлять про "якнайшвидше скасування залежності Європейського Союзу від російського імпорту газу, нафти та вугілля".

Вони також заявлять про підвищення "готовності до можливих серйозних перебоїв у постачанні та стійкості газового ринку ЄС" шляхом прискореного "заповнення сховищ до наступної зими".

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Декларація також не дає Україні нічого зрозуміти щодо її офіційного визнання країною-кандидатом в ЄС. Лідери просто "візьмуть до відома" її заявку на членство і зазначать, що "повернуться до цього питання на червневій зустрічі".