"Самобавовна в дії": житель Бєлгородської області загинув від підпалу реактивного двигуна РПГ

На російській Бєлгородщині, де зараз часто лунають вибухи та "бавовна", мешканець одного з населених пунктів підірвався, намагаючись розплавити реактивний двигун від РПГ. Чоловік хотів здати його на металалом, але поплатився своїм життям.

Реактивний двигун від ручного протитанкового гранатомета бєлгородчанин намагався розплавити на вогнищі та продати як металолом. Та снаряд здетонував від жару – 41-рчіний чоловік загинув на місці.

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За даними російських ЗМІ, мешканець Бєлгородської області Олексій Шубін знайшов частини боєприпасів для ручного протитанкового гранатомета поблизу кордону з Україною, які, імовірно, залишили по собі російські окупанти. Залишки РПГ чоловік виявив біля населеного пункту Октябрьський.

Чоловік хотів здати залишки на металолом, проте зрозумів, що зброю у пункту прийому навряд чи заберуть. Тому він придумав хитромудрий план – виплавити із залишків РПГ алюміній за допомогою вогнища.

Шубін розвів багаття та почав плавити зброю. Реактивний двигун РПГ, очікувано, здетонував. Один з уламків двигуна попав у тіло чоловіка та пробив легеню. 41-річний металоплавильник загинув на місці від завданих травм.

Вибух реактивного двигуна почули місцеві рибалки, які прийшли на звук та виявили загиблого поряд із вогнищем.

Коротко про останню "бавовну" у російському Бєлгороді

У Бєлгороді та області неспокійно уже з кінця березня. Там чи не щоночі щось відбувається – чутно "хлопки", бачать "шари", люди панікують та бояться початку воєнних дій.

Зокрема, 1 травня там спалахнули резервуари з паливом, а мешканці повідомляли про вибухи. Згодом з'ясували, що то були приміщення, які належать Міноборони Росії.

Росія намагається звинуватити у вибухах Україну. Зокрема через те, що Бєлгородська область Росії межує з українськими Харківською та Сумською областями.

11 травня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в тих областях Росії, що межують з Україною.

Зокрема мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області. Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях.

Володимир Зеленський коментував питання щодо атаки на Бєлгород. Президент України сказав, що не обговорює жодного з його наказів як головнокомандувача.

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