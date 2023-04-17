Самопідпал українця біля консульства у Кракові: чоловік помер

Чоловік, який здійснив спробу самопідпалу у Кракові біля посольства України, помер. Його прооперували, проте постраждалий був у критичному стані.

Спроба самопідпалу сталася 13 квітня близько 8 ранку. Чоловік стояв у черзі до українського консульства, раптом він вилив на себе якусь рідину з бляшанки й підпалив себе. Українцеві намагалися допомогти свідки.

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Після спроби самопідпалу чоловік помер

Минулого тижня 63-річний українець спробував підпалити себе, поки стояв у черзі біля консульства. Чоловіка доставили до лікарні, проте від початку його стан оцінювали як критичний.

Українця прооперували, але попри всі зусилля лікарів – чоловік помер сьогодні, 17 квітня, у спеціалізованому хірургічному центрі імені Людвіка Ридигера.

У зв'язку з інцидентом Окружна прокуратура Кракова порушила провадження. Слідчі встановлюватимуть, чи існувала загроза життю та здоров'ю інших людей, які стояли у черзі до консульства.

Ба більше, розслідування відкрили за статтею про можливу загрозу життю та здоров'ю осіб, наражаючи їх на небезпеку. За польським законодавством такий злочин карається позбавленням волі строком до трьох років.

Що розповіли очевидці про моторошний інцидент

За даними ЗМІ, чоловік був елегантно та охайно одягнений, особливої уваги не привертав. Раптом він почав вигукувати різні гасла про "допомогу", "корупцію" та закликав земляків повертатися в Україну. Після цього він облив себе легкозаймистою речовиною й підпалив.

Свідки трагедії розповіли, що чоловік кричав про розчарування у власній країні та скаржився на проблеми всередині Польщі. Українець буцімто говорив, що за 10 років життя у сусідній країні не отримав ні від кого допомоги. Деякі очевидці розповідали, що чоловік був дуже схвильований і збентежений.

Чоловікові намагалися допомогти очевидці, проте остаточно загасили полум’я правоохоронці, які прибули на місце події. Згодом травмованого українця забрала швидка.